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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13231

В Шостке 14-летний парень обокрал магазин

14-летний парень незаметно для работников магазина снял с полки и тайком вынес ТВ-тюнер и настольную игру.

В Шостке в полицию с заявлением о краже обратилась управляющая одной из местных магазинов. Она рассказала, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, увидела, как подросток украл ТВ-тюнер и настольную игру. Стоимость похищенного составила около 500 гривен.

Проведя ряд розыскных мероприятий, опираясь на изображение с камеры видеонаблюдения магазина, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 14-летний местный парень. Подросток признался, что похищенный тюнер обменял на мобильный телефон, а игру оставил у своего знакомого.

Полицейские изъяли похищенные вещи и вернули владельцу. Относительно подростка в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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