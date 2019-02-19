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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19297

На Сумщине участковый поймал вора через несколько минут после кражи

В Конотопе, направляясь к месту службы, участковый заметил, что двое подозрительных мужчин тянут на санках мешок с металлоломом.

Заподозрив, что он может быть краденым, полицейский решил проверить свою догадку. На его вопрос молодые люди заметно занервничали и начали путаться в объяснениях о происхождении металлолома. Это и стало поводом участковому позвонить в дежурную часть и вызвать следственно-оперативную группу.

Как выяснилось, именно этих молодчиков уже разыскивали, потому что несколькими минутами ранее в полицию поступило сообщение, что со двора одного из домов неизвестный вытягивает санки с нагруженным на них металлоломом.

Доставив обоих в отдел полиции, правоохранители установили, что металл таки действительно похитил из частного дома один из остановленных граждан - 27-летний ранее судимый за совершение краж. В тот день он, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник во двор частного дома, нагрузил металлолом на найденные тут же санки и отправился в пункт приема металла, чтобы быстрее сдать свой «груз». Однако через некоторое время, поняв, что ему самому будет трудно дотянуть свою добычу до конечного пункта назначения, позвонил товарищу и попросил помощи. Тот, не задавая лишних вопросов, согласился.

Однако далеко от места кражи молодым людям отойти не удалось. Уже через несколько метров их остановил участковый.

По факту преступления открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), в рамках которого назначен товароведческая экспертиза и по результатам которой будет решаться вопрос о направлении дела в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Кража

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