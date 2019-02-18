В Сумах директор департамента инфраструктуры увольняется Директор департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Григорий Яременко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Начальник пресс-службы горсовета Ольга Семенистая подтвердила, что такое заявление подано, однако, подписал ли его мэр, предоставить информацию пока отказалась. Официальные комментарии пообещала предоставить завтра

Напомним: Григорию Яременко объявили подозрение по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшие тяжкие последствия). Речь идет о гибели младенца в лифте, которая произошла 2 января на ул. Супруна, 32/1.

Работает в департаменте Григорий Яременко с лета 2015 года, был назначен на должность без конкурса. За три с половиной года не раз был отчитан мэром Александром Лысенко, в том числе за ремонт лифтов. Но дальше угроз увольнения дело у мэра Сум не шло.