В Сумах директор департамента инфраструктуры увольняется

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. Начальник пресс-службы горсовета Ольга Семенистая подтвердила, что такое заявление подано, однако, подписал ли его мэр, предоставить информацию пока отказалась. Официальные комментарии пообещала предоставить завтра
Напомним: Григорию Яременко объявили подозрение по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшие тяжкие последствия). Речь идет о гибели младенца в лифте, которая произошла 2 января на ул. Супруна, 32/1.
Работает в департаменте Григорий Яременко с лета 2015 года, был назначен на должность без конкурса. За три с половиной года не раз был отчитан мэром Александром Лысенко, в том числе за ремонт лифтов. Но дальше угроз увольнения дело у мэра Сум не шло.
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