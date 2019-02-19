В Путивле застолье закончилось кражей

В дежурную часть Путивльского отделения полиции обратился 47-летний житель райцентра с заявлением о совершенной в его жилье краже музыкального центра и плазменного телевизора.
На месте правоохранители выяснили, что у заявителя накануне отдыхала компания друзей. Через некоторое время подвыпивший хозяин пошел отдохнуть, а друзья остались. Когда же он проснулся, то гостей уже не было, а вместе с ними исчезла и техника.
Полицейские сразу заподозрили в краже друзей потерпевшего, и разыскали их. После опроса всей компании стала понятной картина совершения преступления. Оказывается, когда закончилось спиртное, одна из них, 32-летняя старая знакомая владельца квартиры предложила украсть телевизор и музыкальный центр. Похищенное продала своему знакомому за 1500 гривен, а все вырученные деньги потратила на покупку спиртного.
Полицейские разыскали и изъяли технику, и после проведения следственных действий она будет возвращена владельцу. Относительно злоумышленницы открыли уголовное производство по ч. 1 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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