Роменчанин попал на крючок фейкового работодателя Последний под предлогом трудоустройства в одной из европейских стран и оформления соответствующих документов выманил у 48-летнего роменчанина 12000 гривен.

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал: намереваясь поехать за границу на заработки, он обратился к мужчине, который якобы оказывал услуги по оформлению соответствующих документов с последующим трудоустройством. Однако тот, едва получив перечисленные авансом 12 000 гривен, оборвал всякую связь, а обещанного так и не сделал.

Правоохранители установили, что контактный номер так называемого «работодателя» пострадавший получил от своей дочери, которая ранее выезжала на работу в Германию. По ее словам, именно этот человек помогал украинским работникам оформлять документы на трудоустройство за рубежом. Поэтому заявитель, понадеявшись на добропорядочность незнакомца, перечислил 12000 гривен на продиктованный ему счет, надеясь вскоре получить от него уже оформленные документы на выезд и трудоустройство. Около недели мошенник периодически еще выходил на связь, а потом его телефон перестал отвечать. Поняв, что стал жертвой мошенника, обманутый обратился в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст.1 90 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках которого устанавливают личность афериста и его местонахождение.

Правоохранители снова предупреждают граждан: прежде, чем платить деньги за заказанные товары или услуги, сначала убедитесь, что ваш заказ выполнен. Только тогда оплачивайте обусловленный с исполнителем или продавцом счет. Таким образом вы избежите мошеннической ловушки, и сохраните от потери свои сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.