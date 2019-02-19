Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58130

Роменчанин попал на крючок фейкового работодателя

Последний под предлогом трудоустройства в одной из европейских стран и оформления соответствующих документов выманил у 48-летнего роменчанина 12000 гривен.

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал: намереваясь поехать за границу на заработки, он обратился к мужчине, который якобы оказывал услуги по оформлению соответствующих документов с последующим трудоустройством. Однако тот, едва получив перечисленные авансом 12 000 гривен, оборвал всякую связь, а обещанного так и не сделал.

Правоохранители установили, что контактный номер так называемого «работодателя» пострадавший получил от своей дочери, которая ранее выезжала на работу в Германию. По ее словам, именно этот человек помогал украинским работникам оформлять документы на трудоустройство за рубежом. Поэтому заявитель, понадеявшись на добропорядочность незнакомца, перечислил 12000 гривен на продиктованный ему счет, надеясь вскоре получить от него уже оформленные документы на выезд и трудоустройство. Около недели мошенник периодически еще выходил на связь, а потом его телефон перестал отвечать. Поняв, что стал жертвой мошенника, обманутый обратился в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст.1 90 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках которого устанавливают личность афериста и его местонахождение.

Правоохранители снова предупреждают граждан: прежде, чем платить деньги за заказанные товары или услуги, сначала убедитесь, что ваш заказ выполнен. Только тогда оплачивайте обусловленный с исполнителем или продавцом счет. Таким образом вы избежите мошеннической ловушки, и сохраните от потери свои сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 14:13

Сумские патрульные задержали мошенников (видео)

16 тыс. грн гривен отдала жительница Сумского района незнакомцу, чтобы спасти внука от тюрьмы....

Вчера 17:55

За выходные аферисты обманули шестерых жителей Сумщины

Злоумышленники выманили около 50 тысяч гривен у жителей Сум, Тростянецкого, Лебединского, Белопольского и Конотопского районов....

Новый вид мошенничества уже на Сумщине
01.03.2019 13:33

Новый вид мошенничества уже на Сумщине

Называясь представителями мобильных операторов, аферисты предлагают гражданам перечислить на их банковские карточки якобы начисленные компанией за длительное пользование номером деньги....

28.02.2019 15:14

На Сумщине мошенники опробовали новый вид мошенничества

В последнее время набирает обороты мошенничество с блокировкой телефонных sim-карт, которые «привязаны» к банковским карточкам граждан. Злоумышленники создают дубликат «симки»,...

25.02.2019 15:23

Фейковые продавцы обманули двух жителей Глуховщины

Один пытался за 7000 гривен приобрести двигатель, другой - за 2000 гривен заказал наушники....

Новости

Сумская полиция проводит обыски у Леры Сумского
Сегодня 12:09
В Сумах задержали начальника райотдела полиции
Вчера 20:19
Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ
Сегодня 17:38
В Сумах накрыли наркопритон
Сегодня 17:25
Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»
Сегодня 17:18
Сумщину посетили представители посольств НАТО в Украине
Сегодня 17:18
На Сумщині ветерани АТО, активісти та волонтери стануть спостерігачами на виборах
Сегодня 16:36
Сумские власти ответили очередной отпиской на петицию о новом троллейбусном маршруте
Сегодня 16:09
НКРЭКУ проверит «Сумыгаз»
Сегодня 15:38
Патрульные поймали водителя, подрезавшего сумскую маршрутку (видео)
Сегодня 15:30
Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике
Сегодня 15:17
Роменчанин попал на крючок фейкового работодателя
Сегодня 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.