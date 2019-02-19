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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13208

Сумские патрульные задержали мошенников (видео)

16 тыс. грн гривен отдала жительница Сумского района незнакомцу, чтобы спасти внука от тюрьмы.

Экипаж патрульных получил сообщение о том, что в селе Верхняя Сыроватка Сумского района неизвестный мужчина мошенническим путем завладел денежными средствами. Сама же 71-летняя заявительница рассказала, что передала 16 000 гривен незнакомцу, который пообещал «помочь» освободить ее внука от уголовной ответственности. Однако, как и в большинстве случаев это оказались обычные мошеннические действия. Поняв, что ее обманули, пенсионерка сразу же позвонила на линию «102». Также женщина сообщила полицейским приметы авто, на котором скрылись неизвестные. Поэтому все наряды города и района были ориентированы на поиски указанной легковушки.

Через некоторое время, в областном центре, на улице Набережная реки Стрелки, экипаж патрульных заметил автомобиль ВАЗ-2110, похожий на разыскиваемый. Остановив машину, инспекторы обнаружили водителя и двух 35-летних пассажиров, один из которых отвечал ориентированию. Во время поверхностной проверки у данного пассажира стражи порядка обнаружили крупную сумму денег. Как в дальнейшем выяснилось, это были именно 16 000 гривен.

На место событий патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователями по данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) УК. Продолжаются следственные действия.

Право Задержание Мошенничество Патрульная полиция

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