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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2869

Статистика посчитала: средняя зарплата в Сумах – 8701 гривна

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

В IV квартале 2018 года на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Сумы работало 79,4 тыс. штатных работников.

Среднемесячная заработная плата штатного работника в г.Сумы составляла 8701 грн, что в 2,3 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (3723 грн) и на 18,3% больше, чем в IV квартале 2017 года.

Областной центр по размеру средней заработной платы занял третье место среди городов и районов Сумщины, уступив Тростянецкому и Глуховскому районам.

В г. Сумы существует проблема невыплаты заработной платы. На 1 января 2019 года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города составила 247,1 млн грн. Наибольшая сумма задолженности принадлежит ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», долг которого перед работниками составляет 212,5 млн грн.

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