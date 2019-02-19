Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике 2-3 марта в Киеве проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди ветеранов в помещении.

В командном зачете сборная области заняла четвертое место из 20-ти, уступив только Киеву, Киевской области и Хмельнитчине.

Спортсмены Сумщины показали следующие результаты:

Шведова Екатерина, возрастная категория 75-79 лет, г. Глухов:

прыжок в высоту - 1 м05 см - I место, коэффициент - 92,92 - лучший абсолютный рейтинг среди всех 230 участников: среди всех возрастных категорий и видов спорта.

60 м - I место - 12.39 сек., 83,13; 400 м - I место -1 мин. 42.85 сек., 78,75.

Кривохижа Татьяна, 60-64 года, г. Сумы, спортивная ходьба 3000 м - I место - 17 мин. 22,53 сек, 84,60.

Барабаш Вячеслав, 35-39 лет, г. Ромны, бег 400 м - I место - 55,08 сек, 82,61, бег 200 м - II место - 25,44 сек, 80,62. (проиграл первому 0,1 сек).

Когут Вадим, 45-49 лет, г. Сумы, бег 200 м - I место - 28,31 сек, 77,46; бег 800 м - I место - 2 мин. 33,02 сек., 74,03.

Бартош Анатолий, 55-59 лет, Роменский район, спортивная ходьба 3000 м -17 мин. 22,58 сек., 73,09 - I место.

Шульга Семен, 60-64 лет, г. Шостка, бег 1500 м - III место - 5 мин. 24,85 сек., 81,64 и 4 место в беге на 800 м - 2 мин. 40,37 сек, 81,19.

Чеперис Юрий, 45-49 лет, пгт Краснополье, бег 3000 м - III место - 11 мин. 20,37 сек., 73,34 и 4-е на 1500 м - 5 хв.23,04 сек., 72,25.

Степаненко Василий, 50-54 лет, г. Сумы, 800 м - 2 мин. 36,69 сек., 74,84 - 4 место; 1500 м - 5 мин. 26,89 сек., 72,56 - 4 место.

Подвезько Александр, 50-54 лет, г. Лебедин, 3000 м - 11 мин. 29,13 сек., 72,99 - 4 место; 1500 м - 5 мин. 28,87 сек. - 71,55 - 5 место.

Островский Геннадий, 50-54 лет, г. Сумы, 800 м - 2 мин. 42,35 сек., 72,43 - 5 место, 1500 м - 5 мин. 41,19 сек., 69,52 - 7 место.

Лисун Анатолий, 50-54 лет, г. Сумы 800 м - 2 мин. 45.00 сек., 71,07- 6 место, 1500 м - 5 мин. 33.90 сек., 71.04 - 6 место.

Дутов Вячеслав, 65-69 лет, г. Сумы, спортивная ходьба 3000 м - 20 мин. 12,91 сек., 70,24.