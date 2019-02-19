Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17219

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике

2-3 марта в Киеве проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди ветеранов в помещении.

В командном зачете сборная области заняла четвертое место из 20-ти, уступив только Киеву, Киевской области и Хмельнитчине.

Спортсмены Сумщины показали следующие результаты:

Шведова Екатерина, возрастная категория 75-79 лет, г. Глухов:

прыжок в высоту - 1 м05 см - I место, коэффициент - 92,92 - лучший абсолютный рейтинг среди всех 230 участников: среди всех возрастных категорий и видов спорта.

60 м - I место - 12.39 сек., 83,13; 400 м - I место -1 мин. 42.85 сек., 78,75.

Кривохижа Татьяна, 60-64 года, г. Сумы, спортивная ходьба 3000 м - I место - 17 мин. 22,53 сек, 84,60.

Барабаш Вячеслав, 35-39 лет, г. Ромны, бег 400 м - I место - 55,08 сек, 82,61, бег 200 м - II место - 25,44 сек, 80,62. (проиграл первому 0,1 сек).

Когут Вадим, 45-49 лет, г. Сумы, бег 200 м - I место - 28,31 сек, 77,46; бег 800 м - I место - 2 мин. 33,02 сек., 74,03.

Бартош Анатолий, 55-59 лет, Роменский район, спортивная ходьба 3000 м -17 мин. 22,58 сек., 73,09 - I место.

Шульга Семен, 60-64 лет, г. Шостка, бег 1500 м - III место - 5 мин. 24,85 сек., 81,64 и 4 место в беге на 800 м - 2 мин. 40,37 сек, 81,19.

Чеперис Юрий, 45-49 лет, пгт Краснополье, бег 3000 м - III место - 11 мин. 20,37 сек., 73,34 и 4-е на 1500 м - 5 хв.23,04 сек., 72,25.

Степаненко Василий, 50-54 лет, г. Сумы, 800 м - 2 мин. 36,69 сек., 74,84 - 4 место; 1500 м - 5 мин. 26,89 сек., 72,56 - 4 место.

Подвезько Александр, 50-54 лет, г. Лебедин, 3000 м - 11 мин. 29,13 сек., 72,99 - 4 место; 1500 м - 5 мин. 28,87 сек. - 71,55 - 5 место.

Островский Геннадий, 50-54 лет, г. Сумы, 800 м - 2 мин. 42,35 сек., 72,43 - 5 место, 1500 м - 5 мин. 41,19 сек., 69,52 - 7 место.

Лисун Анатолий, 50-54 лет, г. Сумы 800 м - 2 мин. 45.00 сек., 71,07- 6 место, 1500 м - 5 мин. 33.90 сек., 71.04 - 6 место.

Дутов Вячеслав, 65-69 лет, г. Сумы, спортивная ходьба 3000 м - 20 мин. 12,91 сек., 70,24.

Спорт Ветераны спорта Легкая атлетика

По тематике

Чемпионат Европы по легкой атлетике: наши без медалей
03.03.2019 16:59

Чемпионат Европы по легкой атлетике: наши без медалей

В Глазго (Великобритания) завершается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....

Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших
02.03.2019 18:08

Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших

В Глазго (Великобритания) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....

Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших
02.03.2019 07:51

Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших

Сегодня, 1 марта, в Глазго (Великобритания) стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....

Сумчан приглашают на первый весенний забег
27.02.2019 19:47

Сумчан приглашают на первый весенний забег

Начинай весенний беговой сезон уже 10 марта на первом весеннем забеге в городе Сумы LadiesRun от Race Project....

Сумские атлеты удачно выступили в Минске
27.02.2019 09:55

Сумские атлеты удачно выступили в Минске

25-26 февраля в манеже Белорусского государственного университета физкультуры в Минске состоялась международная матчевая встреча легкоатлетов-юниоров в помещении....

Новости

Сумская полиция проводит обыски у Леры Сумского
Сегодня 12:09
В Сумах задержали начальника райотдела полиции
Вчера 20:19
Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ
Сегодня 17:38
В Сумах накрыли наркопритон
Сегодня 17:25
Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»
Сегодня 17:18
Сумщину посетили представители посольств НАТО в Украине
Сегодня 17:18
На Сумщині ветерани АТО, активісти та волонтери стануть спостерігачами на виборах
Сегодня 16:36
Сумские власти ответили очередной отпиской на петицию о новом троллейбусном маршруте
Сегодня 16:09
НКРЭКУ проверит «Сумыгаз»
Сегодня 15:38
Патрульные поймали водителя, подрезавшего сумскую маршрутку (видео)
Сегодня 15:30
Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике
Сегодня 15:17
Роменчанин попал на крючок фейкового работодателя
Сегодня 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.