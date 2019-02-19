Патрульные поймали водителя, подрезавшего сумскую маршрутку (видео) Два протокола составили патрульные на водителя, который совершил и покинул место ДТП.

4 марта, около 13.30 на улице Набережная р. Сумка случилось ДТП. Как выяснилось, водитель Volkswagen Transporter при изменении направления движения не учел безопасность своих действий, после чего столкнулся транспортным средством «Рута 25». Не останавливаясь, водитель иномарки оставил место происшествия. Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Узнав приметы иномарки, полицейские начали ее поиски.

Через некоторое время сотрудниками отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области разыскали данного водителя и его авто.

Инспекторы составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Напоминаем, что в случае попадания в ДТП, следует оставаться на месте происшествия, сообщает патрульная полиция Сумщины.