НКРЭКУ проверит «Сумыгаз»

25 февраля НКРЭКУ получила разрешение на такое Государственной регуляторной службы, пишет UA:СУМИ.
Проверят ПАО «Сумыгаз» за жалобы «относительно доначисления бытовым потребителям объемов природного газа, которые учитывают в разницу для приведения к стандартным условиям».
Вместе с ПАО «Сумыгаз» проверят 18 других облгазов.
Из-за проведения перерасчетов январские платежки за природный газ поступят позже....
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сегодня получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины...
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Сумчанам разъяснили относительно платежек на оплату за потребленный природный газ....