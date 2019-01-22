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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38561

НКРЭКУ проверит «Сумыгаз»

Об этом сообщил во время заседания регулятора представитель Департамента лицензионного контроля.

25 февраля НКРЭКУ получила разрешение на такое Государственной регуляторной службы, пишет UA:СУМИ.

Проверят ПАО «Сумыгаз» за жалобы «относительно доначисления бытовым потребителям объемов природного газа, которые учитывают в разницу для приведения к стандартным условиям».

Вместе с ПАО «Сумыгаз» проверят 18 других облгазов.

Право НКРЭКУ ПАО «Сумыгаз»

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