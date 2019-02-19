«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции

После этого успеха подопечные Гладова-Кравченко всего лишь на один балл отстают от «СумДУ», которая завтра в Харькове проведёт свою игру пятого тура против «ХНУ».
|
№
|
Команда
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
О
|
1
|
"ХНУ им. Каразина"
|
4
|
3
|
1
|
0
|
20:8
|
10
|
2
|
"СумДУ"
|
4
|
2
|
2
|
0
|
17:5
|
8
|
3
|
"СДПУ им. Макаренко"
|
5
|
2
|
1
|
2
|
19:13
|
7
|
4
|
"ПНТУ им. Кондратюка"
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4:34
|
0
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