«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции В матче пятого тура Студлиги Украины по футзалу сумский «СДПУ» дома разгромил гостей из Полтавы «ПНТУ» 9:0.

После этого успеха подопечные Гладова-Кравченко всего лишь на один балл отстают от «СумДУ», которая завтра в Харькове проведёт свою игру пятого тура против «ХНУ».