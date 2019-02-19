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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49179

«СДПУ» вплотную приближается к лидерам конференции

В матче пятого тура Студлиги Украины по футзалу сумский «СДПУ» дома разгромил гостей из Полтавы «ПНТУ» 9:0.

После этого успеха подопечные Гладова-Кравченко всего лишь на один балл отстают от «СумДУ», которая завтра в Харькове проведёт свою игру пятого тура против «ХНУ».

Команда

І

В

Н

П

Мячи

О

1

"ХНУ им. Каразина"

4

3

1

0

20:8

10

2

"СумДУ"

4

2

2

0

17:5

8

3

"СДПУ им. Макаренко"

5

2

1

2

19:13

7

4

"ПНТУ им. Кондратюка"

5

0

0

5

4:34

0
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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