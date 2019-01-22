В Сумах ПТУшницы играли в баскетбол 3х3

В финальных соревнованиях встретились 7 лучших команд области: Сумское МВПУ, Сумской ЦПТО ДСП, Шосткинское ВПУ, Конотопский ВЛ, Сумское ВПУ БА, Шосткинский центр ПТО, Конотопское ПТУ.
Лучше всего подготовленными оказалась команда девушек Сумского межрегионального высшего профессионального училища (руководитель физического воспитания Горбунова Ирина Ивановна). Команда получила право представлять Сумскую область на Всеукраинской спартакиаде.
Второе место завоевали баскетболисты Сумского центра профессионально-технического образования по дизайну и сферы услуг (руководитель физического воспитания Шаповалов Константин Владимирович).
Третье место заняли девушки Шосткинского высшего профессионального училища (руководитель физического воспитания Рябуха Любовь Владимировна).
Команды, завоевали I, II и III места, награждены грамотами, медалями и переходящим кубком.
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