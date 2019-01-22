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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ПТУшницы играли в баскетбол 3х3

5 марта в спортивном зале Сумского межрегионального высшего профессионального училища ученицы учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Сумской области определили лучших в баскетболе 3х3 среди команд девушек.

В финальных соревнованиях встретились 7 лучших команд области: Сумское МВПУ, Сумской ЦПТО ДСП, Шосткинское ВПУ, Конотопский ВЛ, Сумское ВПУ БА, Шосткинский центр ПТО, Конотопское ПТУ.

Лучше всего подготовленными оказалась команда девушек Сумского межрегионального высшего профессионального училища (руководитель физического воспитания Горбунова Ирина Ивановна). Команда получила право представлять Сумскую область на Всеукраинской спартакиаде.

Второе место завоевали баскетболисты Сумского центра профессионально-технического образования по дизайну и сферы услуг (руководитель физического воспитания Шаповалов Константин Владимирович).

Третье место заняли девушки Шосткинского высшего профессионального училища (руководитель физического воспитания Рябуха Любовь Владимировна).

Команды, завоевали I, II и III места, награждены грамотами, медалями и переходящим кубком.

Спорт Баскетбол 3х3

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