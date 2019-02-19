Сумские власти ответили очередной отпиской на петицию о новом троллейбусном маршруте Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать троллейбусный маршрут «Аэропорт - Центральный рынок - Железнодорожный вокзал - ул. Героев крут - ул. Харьковская – Аэропорт».

«Я предлагаю сделать таких два троллейбусных маршрута. Один будет ходить через Центральный рынок и т.д. А другой будет ходить наоборот через ул. Харьковская и т.д. Хорошо, если бы пустили эти троллейбусные маршруты с 5:00 до 23:00, и они ходили бы в рабочие и выходные дни», - писал автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.

Ответ на электронную петиция сводится к одному абзацу:

«Вышеупомянутый маршрут несущественно, потенциально может улучшить уровень качества обслуживания пассажиров, но существенно будет дублировать трассу троллейбусных маршрутов №№ 15 и 15А при следовании пассажиров с ул. Харьковской до Центрального рынка и троллейбусные маршруты №№ 3, 4 при движении с Аэропорта до Железнодорожного вокзала. Учитывая это, и с учетом негативного влияния на интенсивность транспортных потоков, организация нового маршрута является нецелесообразной».

Также было упомянуто, что транспортная схема рассчитана на 108 троллейбусов, а их всего 52, а также снова рассказали о закупке троллейбусов за европейский кредит…