Сумчан запрошують на «Мистецьку середу» 6 березня о 19:00 в Розумному Хабі (Кузнечна 2, 2 поверх) пройде зустріч з майстром фотомистецтва - Сергієм Чепульським.

Фотограф розповість про свій професійний розвиток і власний досвід створення дійсно чудових фото. У його доробку безліч фотосесій, фотопроекти і власна фотовиставка. Роботи Сергія можна переглянути за посиланням http://chepulskyi.com/my_works