Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»

Фотограф розповість про свій професійний розвиток і власний досвід створення дійсно чудових фото. У його доробку безліч фотосесій, фотопроекти і власна фотовиставка.
Роботи Сергія можна переглянути за посиланням http://chepulskyi.com/my_works
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26 лютого Сумська міська галерея запрошує на першу лекцію, яку читатиме член Національної спілки художників України Валерія Вітра....
«Про Мистецтво» – під такою назвою “Агенція промоції “Суми” пропонує цикл лекцій на мистецьку тематику....
В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!»....
Сумская платформа реформ и Розумний хаб приглашают сумчан на лекцию главного архитектора области....