Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18144

Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»

6 березня о 19:00 в Розумному Хабі (Кузнечна 2, 2 поверх) пройде зустріч з майстром фотомистецтва - Сергієм Чепульським.

Фотограф розповість про свій професійний розвиток і власний досвід створення дійсно чудових фото. У його доробку безліч фотосесій, фотопроекти і власна фотовиставка.

Роботи Сергія можна переглянути за посиланням http://chepulskyi.com/my_works

Досуг Искусство Розумний хаб

По тематике

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес
26.02.2019 08:55

Сумчанам расскажут, как быстро открыть бизнес

В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!»....

У Сумах стартує цикл лекцій «Про мистецтво»
25.02.2019 11:57

У Сумах стартує цикл лекцій «Про мистецтво»

26 лютого Сумська міська галерея запрошує на першу лекцію, яку читатиме член Національної спілки художників України Валерія Вітра....

На сумчан чекає цикл лекцій “Про мистецтво”
25.02.2019 08:34

На сумчан чекає цикл лекцій “Про мистецтво”

«Про Мистецтво» – під такою назвою “Агенція промоції “Суми” пропонує цикл лекцій на мистецьку тематику....

Сумчанам расскажут, как открыть бизнес
20.02.2019 15:00

Сумчанам расскажут, как открыть бизнес

В Сумах пройдет публичная лекция «ФЛП, и ты уже в бизнесе!»....

«Станут ли Сумы доступными?» - сумчан приглашают на лекцию
11.02.2019 14:03

«Станут ли Сумы доступными?» - сумчан приглашают на лекцию

Сумская платформа реформ и Розумний хаб приглашают сумчан на лекцию главного архитектора области....

Новости

Сумская полиция проводит обыски у Леры Сумского
Сегодня 12:09
В Сумах задержали начальника райотдела полиции
Вчера 20:19
Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ
Сегодня 17:38
В Сумах накрыли наркопритон
Сегодня 17:25
Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»
Сегодня 17:18
Сумщину посетили представители посольств НАТО в Украине
Сегодня 17:18
На Сумщині ветерани АТО, активісти та волонтери стануть спостерігачами на виборах
Сегодня 16:36
Сумские власти ответили очередной отпиской на петицию о новом троллейбусном маршруте
Сегодня 16:09
НКРЭКУ проверит «Сумыгаз»
Сегодня 15:38
Патрульные поймали водителя, подрезавшего сумскую маршрутку (видео)
Сегодня 15:30
Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике
Сегодня 15:17
Роменчанин попал на крючок фейкового работодателя
Сегодня 14:58
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Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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