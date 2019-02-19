На Сумщині ветерани АТО, активісти та волонтери стануть спостерігачами на виборах Про це під час прес-конференції 5 березня в "Сумському Прес-клубі" повідомили громадський діяч Микола Сурженко, керівник штабу НВР "Правий Сектор" Сергій Супрун та юрист Сергій Яременко.

"Ми, мабуть, незвичні в світлі останніх подій ветерани: присутні сьогодні без камуфляжів, без медалей, не називаємо нікого "політичними кіборгами", - говорить Микола Сурженко: " Так, ми маємо кожен свої вподобання щодо претендентів на найвищу посаду в країні, проте об'єдналися заради однієї мети - чесні вибори. Для цього сформували в Сумській області інформаційну мережу з ветеранів, волонтерів, громадських активістів "Ветерани за чесні вибори" за для фіксування і надання розголосу фактам порушення виборчого законодавства".

Зі слів активістів інформмережа діятиме в рамках всеукраїнської громадської ініціативи "За вибори без поліцейського свавілля", учасниками якої є відомі журналісти, авторитетні юристи, ветерани та волонтери з усіх куточків країни.

"Ми всі є свідками того, як нині працює поліція. Щоразу поступає інформація про тиск на активістів - згадаймо нещодавні події біля Подільського райвідділу поліції в місті Києві. Час виборів є такою собі межею - лакмусовим папірцем на відданість нашої правоохоронної системи верховенству Права і демократичним цінностям" - пояснює, чому саме "проти поліцейського свавілля" Сергій Супрун. Зі слів правосекторівця, дана ініціатива не має на меті принизити саму Національну поліцію, але активісти нагадують, що етимологія слів "силовик" та "правоохоронець" має відмінності: поліцейські присягали на вірність українському народові, а не міністрам чи генералам, то ж мають дотримуватися загалом законодавства України, а не тільки посадових інструкцій або наказів.

"Всі учасники виборчого процесу повинні слідувати чинному законодавству, щоб не виникло підстав для сумнів у легітимності вибору Українців, а за порушення слідує неминуча відповідальність" - додав Сергій Яременко.

Юристаи громадської ініціативи було розроблено пам'ятки активістам, на що слід звертати увагу та як реагувати на випадки порушення виборчого законодавства. Учасники прес-конференції, декларуючи принцип рівновіддаленості до кожної з політсил, закликали представників регіональних штабів кандидатів, журналістів, прес-служби правоохоронних органів та всіх небайдужих мешканців Сумської області до тісної співпраці та обміну інформацією.