В Сумах соревновались волейболисты В спортивном комплексе стадиона «Авангард» состоялись соревнования по волейболу среди команд предприятий и организаций Сум.

Цель соревнований - популяризация волейбола среди всех возрастных категорий населения и улучшения дружеских отношений между коллективами предприятий и учреждений города. По результатам победу праздновала команда ООО «Фрунзе-Флора» (Юрий Литвинов, Денис Литвинов, Максим Кукса, Сергей Ващенко, Вадим Дударенко, Захар Нестеренко, Денис Клюев), а призерами стали команды ПАО «Сумыхимпром» (Андрей Рекуненко, Сергей Зуев, Алексей Пивник, Алексей Плишивый, Анна Кулешова, Владимир Бакляк, Виталий Велитченко, Ян Демьяненко, Сергей Набойченко, Виктор Тараненко, Владимир Бугаков, Андрей Батищев) и ПАО «Насосэнергомаш» (Александр Гончар, Александр Мирошниченко, Дмитрий Марченко, Юрий Халабурда, Сергей Гордиенко, Виктор Кошиль, Роман Осадчий, Владимир Калиниченко, Алексей Клюев, Алексей Баскаков).