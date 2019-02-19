В Сумах соревновались волейболисты

Цель соревнований - популяризация волейбола среди всех возрастных категорий населения и улучшения дружеских отношений между коллективами предприятий и учреждений города.
По результатам победу праздновала команда ООО «Фрунзе-Флора» (Юрий Литвинов, Денис Литвинов, Максим Кукса, Сергей Ващенко, Вадим Дударенко, Захар Нестеренко, Денис Клюев), а призерами стали команды ПАО «Сумыхимпром» (Андрей Рекуненко, Сергей Зуев, Алексей Пивник, Алексей Плишивый, Анна Кулешова, Владимир Бакляк, Виталий Велитченко, Ян Демьяненко, Сергей Набойченко, Виктор Тараненко, Владимир Бугаков, Андрей Батищев) и ПАО «Насосэнергомаш» (Александр Гончар, Александр Мирошниченко, Дмитрий Марченко, Юрий Халабурда, Сергей Гордиенко, Виктор Кошиль, Роман Осадчий, Владимир Калиниченко, Алексей Клюев, Алексей Баскаков).
9 марта в Сумах пройдет открытый чемпионат Сумщины по волейболу среди женских команд....
Сегодня, 2 марта, в Сумах прошла повторная игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги между «ШВСМ-СумДУ» и лубенским «Фаворитом»....
Сегодня, 1 марта, в Сумах прошла игра чемпионата Украины по волейболу среди команд Суперлиги....
26-28 февраля в Сумах прошли финальные игры ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II аккредитации по волейболу среди юношей....
1-2 марта в Сумах пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....