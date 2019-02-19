Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18196

Сумщину посетили представители посольств НАТО в Украине

Члены делегации НАТО, общаясь с руководством области и журналистами, отметили, что Сумщина одна из лучших областей по проведению информационно-разъяснительной кампании относительно задач и роли Североатлантического альянса в мире.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в разговоре с главой облгосадминистрации Николаем Клочко и его первым замом Вадимом Акперовым отметила, что Украина на пути к НАТО имеет надежных партнеров в лице таких стран как Великобритания и Канада.

«С тех пор, как мы стали контактным посольством НАТО в Украине, решили приехать в первую очередь в Сумскую область, потому что ваша область делает очень много для популяризации, для повышения осведомленности населения о роли и задачах НАТО», - сообщила Джудит Гоф.

Советник по политическим вопросам Посольства Канады в Украине Руслан Кац добавил: «Приятно, что Сумщина сегодня понимает, что НАТО - это не только военный альянс, но и альянс, который пропагандирует определенные ценности в сферах экологии, энергетики, ядерной и радиационной, кибернетической и информационной безопасности и т.п. Ведь нам важно об этом объяснять украинцам, чтобы они понимали и этот аспект НАТО. И сегодня мы встречаемся со студентами, с которыми говорить о ценности и принципы альянса».

По словам Николая Клочко, на Сумщине активно проводится кампания по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины. На сегодняшний день разработан областной тематический план мероприятий, разрабатываются районные и городские планы, в рамках которых будут реализованы мероприятия, направленные на донесение до населения Сумщины информации о невоенных инициативах НАТО. Также на Сумщине функционируют информационные центры по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в областной универсальной библиотеке, других публичных библиотеках и библиотеках высших учебных заведений. На их базе происходят публичные мероприятия по вопросам государственной политики в сфере евроатлантической интеграции Украины, тематические выставки книг и публицистических материалов.

«Так, на базе Сумского государственного университета активно работает Центр исследований региональной безопасности, созданный при поддержке Цeнтpа информации и документации НАТО в Украине, и Центр европейской и евроатлантической информации, - говорил Николай Клочко. - В прошлом году Сумщина присоединилась к участию в образовательной кампании на тему «Почему НАТО? Основы и принципы деятельности НАТО и его роль в поддержании международной безопасности», провела форум общественных объединений в поддержку евроатлантической интеграции. Благодаря этим и многим другим мероприятиям жители Сумщины знают, что такое НАТО, в чем роль этого альянса для европейских государств и какие приоритеты относительно вступления в НАТО Украины».

Общаясь с журналистами, заместитель директора / советник по вопросам стратегических коммуникаций Центра информации и документации НАТО в Украине госпожа Виктория Циемините сообщила: «Знаковым является то, что накануне 70-летия от создания НАТО именно два контактные посольства НАТО - Великобритании и Канады - доносят до украинцев, и в том числе и жителей Сумщины, один из самых сильных месседжей - что именно трансатлантический союз между Северной Америкой и Европой является одним из самых сильных и успешных альянсов в современной истории. А также это месседж о нашей солидарности как друг к другу, так и к Украине».

Общество НАТО Николай Клочко

По тематике

На Сумщинe прибыли наблюдатели ОБСЕ из Канады
28.02.2019 15:50

На Сумщинe прибыли наблюдатели ОБСЕ из Канады

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с представителями канадской миссии наблюдения за выборами президента и парламента Украины в 2019 году...

На Сумщину приехали представители ОБСЕ наблюдать за выборами
25.02.2019 16:29

На Сумщину приехали представители ОБСЕ наблюдать за выборами

В Сумской области уже работают представители миссии ОБСЕ, которые будут наблюдать за ходом избирательного процесса в области....

22.02.2019 17:51

Кто лидирует на Сумщине по децентрализации

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко назвал районы-лидеры по децентрализации в области....

22.02.2019 14:42

Глава Сумской ОГА отчитался перед депутатами облсовета о работе в 2018 году

Депутаты областного совета во время заседания сессии приняли отчет главы облгосадминистрации о выполнении Программы экономического и социального развития области, областного...

В Сумах побывала замминистра юстиции
21.02.2019 08:04

В Сумах побывала замминистра юстиции

20 сентября Сумы посетила первый заместителя Министра юстиции Украины Елена Сукманова, которая встретилась с деловыми кругами Сумщины....

Новости

Сумская полиция проводит обыски у Леры Сумского
Сегодня 12:09
В Сумах задержали начальника райотдела полиции
Вчера 20:19
Сумских таможенников подловили на контрабанде из РФ
Сегодня 17:38
В Сумах накрыли наркопритон
Сегодня 17:25
Сумчан запрошують на «Мистецьку середу»
Сегодня 17:18
Сумщину посетили представители посольств НАТО в Украине
Сегодня 17:18
На Сумщині ветерани АТО, активісти та волонтери стануть спостерігачами на виборах
Сегодня 16:36
Сумские власти ответили очередной отпиской на петицию о новом троллейбусном маршруте
Сегодня 16:09
НКРЭКУ проверит «Сумыгаз»
Сегодня 15:38
Патрульные поймали водителя, подрезавшего сумскую маршрутку (видео)
Сегодня 15:30
Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике
Сегодня 15:17
Роменчанин попал на крючок фейкового работодателя
Сегодня 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.