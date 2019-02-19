Сумщину посетили представители посольств НАТО в Украине Члены делегации НАТО, общаясь с руководством области и журналистами, отметили, что Сумщина одна из лучших областей по проведению информационно-разъяснительной кампании относительно задач и роли Североатлантического альянса в мире.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в разговоре с главой облгосадминистрации Николаем Клочко и его первым замом Вадимом Акперовым отметила, что Украина на пути к НАТО имеет надежных партнеров в лице таких стран как Великобритания и Канада.

«С тех пор, как мы стали контактным посольством НАТО в Украине, решили приехать в первую очередь в Сумскую область, потому что ваша область делает очень много для популяризации, для повышения осведомленности населения о роли и задачах НАТО», - сообщила Джудит Гоф.

Советник по политическим вопросам Посольства Канады в Украине Руслан Кац добавил: «Приятно, что Сумщина сегодня понимает, что НАТО - это не только военный альянс, но и альянс, который пропагандирует определенные ценности в сферах экологии, энергетики, ядерной и радиационной, кибернетической и информационной безопасности и т.п. Ведь нам важно об этом объяснять украинцам, чтобы они понимали и этот аспект НАТО. И сегодня мы встречаемся со студентами, с которыми говорить о ценности и принципы альянса».

По словам Николая Клочко, на Сумщине активно проводится кампания по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины. На сегодняшний день разработан областной тематический план мероприятий, разрабатываются районные и городские планы, в рамках которых будут реализованы мероприятия, направленные на донесение до населения Сумщины информации о невоенных инициативах НАТО. Также на Сумщине функционируют информационные центры по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в областной универсальной библиотеке, других публичных библиотеках и библиотеках высших учебных заведений. На их базе происходят публичные мероприятия по вопросам государственной политики в сфере евроатлантической интеграции Украины, тематические выставки книг и публицистических материалов.

«Так, на базе Сумского государственного университета активно работает Центр исследований региональной безопасности, созданный при поддержке Цeнтpа информации и документации НАТО в Украине, и Центр европейской и евроатлантической информации, - говорил Николай Клочко. - В прошлом году Сумщина присоединилась к участию в образовательной кампании на тему «Почему НАТО? Основы и принципы деятельности НАТО и его роль в поддержании международной безопасности», провела форум общественных объединений в поддержку евроатлантической интеграции. Благодаря этим и многим другим мероприятиям жители Сумщины знают, что такое НАТО, в чем роль этого альянса для европейских государств и какие приоритеты относительно вступления в НАТО Украины».

Общаясь с журналистами, заместитель директора / советник по вопросам стратегических коммуникаций Центра информации и документации НАТО в Украине госпожа Виктория Циемините сообщила: «Знаковым является то, что накануне 70-летия от создания НАТО именно два контактные посольства НАТО - Великобритании и Канады - доносят до украинцев, и в том числе и жителей Сумщины, один из самых сильных месседжей - что именно трансатлантический союз между Северной Америкой и Европой является одним из самых сильных и успешных альянсов в современной истории. А также это месседж о нашей солидарности как друг к другу, так и к Украине».