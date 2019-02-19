В Сумах накрыли наркопритон В Сумах правоохранители выявили и пресекли деятельность наркопритона.

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП области под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры, при поддержке сотрудников роты особого назначения обнаружили в одной из частных квартир областного центра наркопритон. Владелец жилья, 33-летний сумчанин, уже долгое время инъекционно принимает самостоятельно изготовляемый опий ацетилированный.

На момент визита правоохранителей у него в квартире находились еще двое граждан. Как предполагают сотрудники полиции - хозяин квартиры не только сам употребляет свой «продукт», но и реализует его другим наркозависимым, которые потребляют его здесь же, в этой же квартире.

«Наши сотрудники в ходе обыска изъяли посуду и ингредиенты для изготовления наркотического вещества «опий ацетилированный», а также уже готовое вещество, расфасованное в несколько медицинских шприцев, - комментирует ситуацию Александр Ройко, вр.и.о.начальника УПН ГУНП области. - К тому же, было обнаружено и изъято и около 20 граммов марихуаны. Сейчас следователи в рамках открытого по признакам ч.2 ст. 317 УК Украины все изъятое направляют на экспертное исследование. Что касается организатора притона - решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины».

После проведения всех необходимых следственных действий будет принято решение и об открытии дополнительных уголовных производств - по ст 307 и 309 УК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.