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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине кинологи сели за парты

4 марта на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) уже в четырнадцатый раз начались курсы для тех, кто хочет овладеть профессией кинолога.

За парты сели 29 слушателей всех возрастов со всех уголков Украины. Кто-то из них уже работает в ГСЧС Украины, кто-то в других ведомствах, а кое-кто хочет получить востребованную рабочую специальность для дальнейшего трудоустройства в государственные или частные структуры.

Слушатели будут изучать анатомию и физиологию собак, дисциплины по разведению и дрессировке, кормления и содержания, ухода и гигиены четвероногих помощников. Они будут проходить тренинги, овладеют знаниями по ветеринарии. Кроме этого, они будут учиться минно-розыскному делу.

После четырехмесячного обучения и сдачи соответствующих государственных экзаменов новоиспеченные специалисты получат профессию «спасатель-кинолог».

Право Кинологи Роменский МЦБР

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