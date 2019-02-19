Сумские футзалисты сыграют в «Финале четырех» кубка Украины в Ивано-Франковске

После рассмотрения заявок было решено акцептовать предложение НФК «Ураган» и определить местом проведения «Финала четырех» Кубка Украины по футзалу сезона 2018/2019 г. Ивано-Франковск.
Напомним, что по результатам жеребьевки этой стадии турнира была сформирована следующие пары:
«Ураган» (Ивано-Франковск) - «Food Centre-СумГУ» (Сумы)
«Продексим» (Херсон) - «Титан» (Покровское)
29 февраля в манеже КФО состоятся два полуфинальных матча, а 30 марта - финальный поединок Кубка Украины, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.
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