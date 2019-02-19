Сумские футзалисты сыграют в «Финале четырех» кубка Украины в Ивано-Франковске 5 марта состоялось заседание президиума Ассоциации футзала Украины, главным вопросом которого стало определение города, в котором состоится «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу сезона 2018/2019 гг.

После рассмотрения заявок было решено акцептовать предложение НФК «Ураган» и определить местом проведения «Финала четырех» Кубка Украины по футзалу сезона 2018/2019 г. Ивано-Франковск.

Напомним, что по результатам жеребьевки этой стадии турнира была сформирована следующие пары:

«Ураган» (Ивано-Франковск) - «Food Centre-СумГУ» (Сумы)

«Продексим» (Херсон) - «Титан» (Покровское)

29 февраля в манеже КФО состоятся два полуфинальных матча, а 30 марта - финальный поединок Кубка Украины, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.