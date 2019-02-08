Сумские пограничники обнаружили старинные монеты В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет конца XIX - начала ХХ веков.

При осуществлении оформления микроавтобуса марки «Volkswagen Transporter» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд среди других вещей мужчины обнаружил две старинные монеты: «2 копейки» 1871 г.в. и «3 копейки» 1924 г.в.

Обнаруженные монеты, которые вероятно представляющие историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.