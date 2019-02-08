Сумские пограничники обнаружили старинные монеты

При осуществлении оформления микроавтобуса марки «Volkswagen Transporter» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд среди других вещей мужчины обнаружил две старинные монеты: «2 копейки» 1871 г.в. и «3 копейки» 1924 г.в.
Обнаруженные монеты, которые вероятно представляющие историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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