Пограничный пес нашел патроны в бардачке "Лексуса"

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «LEXUS LX570», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено патроны к травматическому оружию.
Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы с помощью служебной собаки в бардачке среди других вещей водителя обнаружили 6 патронов травматического действия калибра 9 мм, снаряженных в магазин.
Сейчас обнаружены патроны изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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