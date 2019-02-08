Пограничный пес нашел патроны в бардачке "Лексуса" В пункте пропуска «Бачевск» сумские пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили патроны к травматическому оружию.

Во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «LEXUS LX570», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено патроны к травматическому оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы с помощью служебной собаки в бардачке среди других вещей водителя обнаружили 6 патронов травматического действия калибра 9 мм, снаряженных в магазин.

Сейчас обнаружены патроны изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.