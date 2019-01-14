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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:46283

Стало известно, с кем будет боксировать Тарас Шелестюк

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк объявил имя своего следующего соперника.

«Рад объявить, что в эту субботу, 9 марта, я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартином Анхелем Мартинесом (19-16-1, 12KO’s).

Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начинается в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра в Украине)», - написал боксер.

Напомним: последний раз непобедимый сумчанин выходил на ринг еще летом 2017 года.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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