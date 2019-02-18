Директора департамента инфраструктуры таки уволили С 4 марта Григорий Яременко уволился по соглашению сторон.

Об этом сообщает sumy.today со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии Ольгу Семенистую.

По ее данным Григорий Яременко уволен 4 марта по соглашению сторон.

Напомним: Григорию Яременко объявили подозрение по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшие тяжкие последствия). Речь идет о гибели младенца в лифте, которая произошла 2 января на ул. Супруна, 32/1.

Работал в департаменте Григорий Яременко с лета 2015 года, был назначен на должность без конкурса. За три с половиной года не раз был отчитан мэром Александром Лысенко, в том числе за ремонт лифтов. Но дальше угроз увольнения дело у мэра Сум не шло.