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Сегодня 09:58336

Директора департамента инфраструктуры таки уволили

С 4 марта Григорий Яременко уволился по соглашению сторон.

Об этом сообщает sumy.today со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии Ольгу Семенистую.

По ее данным Григорий Яременко уволен 4 марта по соглашению сторон.

Напомним: Григорию Яременко объявили подозрение по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшие тяжкие последствия). Речь идет о гибели младенца в лифте, которая произошла 2 января на ул. Супруна, 32/1.

Работал в департаменте Григорий Яременко с лета 2015 года, был назначен на должность без конкурса. За три с половиной года не раз был отчитан мэром Александром Лысенко, в том числе за ремонт лифтов. Но дальше угроз увольнения дело у мэра Сум не шло.

Общество Григорий Яременко Увольнение

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