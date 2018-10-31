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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13174

Сумской ЦПАУ не будет работать в пятницу

В пятницу, 8 марта, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать.

Это связано с тем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней» 8 марта признано праздничным днем.

В четверг, 7 марта, ЦПАУ будет предоставлять услуги жителям до 19:00; в пятницу, 8 марта, - выходной день.

А уже в субботу, 9 марта, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику, с 8:00 до 14:00.

Общество ЦПАУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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