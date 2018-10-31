Сумской ЦПАУ не будет работать в пятницу

Это связано с тем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней» 8 марта признано праздничным днем.
В четверг, 7 марта, ЦПАУ будет предоставлять услуги жителям до 19:00; в пятницу, 8 марта, - выходной день.
А уже в субботу, 9 марта, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику, с 8:00 до 14:00.
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