Сумской ЦПАУ не будет работать в пятницу В пятницу, 8 марта, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать.

Это связано с тем, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней» 8 марта признано праздничным днем.

В четверг, 7 марта, ЦПАУ будет предоставлять услуги жителям до 19:00; в пятницу, 8 марта, - выходной день.

А уже в субботу, 9 марта, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику, с 8:00 до 14:00.