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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23282

В Сумах 11-летний мальчик сбежал из дома

Патрульные оперативно разыскали малолетнего беглеца.

В полночь патрульные получили сообщение о пропавшего ребенка. Мама, которая позвонила на линию «102», сообщила, что ее 11-летний сын, после обеда ушел из дома и до сих пор не вернулся. На поиски ребенка были привлечены все экипажи патрульных.

Впоследствии, на проспекте Курском, инспекторы заметили двух детей, один из которых был очень похож на разыскиваемого. Детвора, увидев служебный автомобиль, быстро побежала к подъезду. Зайдя за ними, стражи порядка обнаружили парня, которого разыскивала мать, вместе с товарищем того же возраста.

Для выяснения всех обстоятельств детей вместе с заявительницей патрульные доставили в Сумской отдел полиции, сообщает патрульная полиця Сумщины.

Уважаемые родители! Контролируйте место пребывания своих детей! Вы должны знать о каждом шаге вашего ребенка, потому что его жизнь находится в Ваших руках!

Право Патрульная полиция Сбежавший ребенок

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