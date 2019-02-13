На Сумщине будут улучшать стандарты лечения уголовников Стандарты лечения осужденных и заключенных должны быть не хуже, чем стандарты лечения людей, которые находятся на свободе.

Об этом во время заседания наблюдательной комиссии отметил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.

Вопрос улучшения состояния медицинского обеспечения заключенных каждый раз рассматривается областной наблюдательной комиссией при проведении выездных заседаний областной комиссии на базе учреждений.

В соответствии со статьей 49 Конституции Украины, государство гарантирует всем гражданам без исключения право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Благодаря сотрудничеству учреждений исполнения наказаний с территориальными органами здравоохранения в Сумской области снизился уровень смертности заключенных (7 - в 2018 против 17 - в 2017) и показатели заболеваемости туберкулезом, выросли показатели охвата осужденных периодическими профилактическими медицинскими осмотрами, повысилось качество коммунально-бытовых условий проживания и труда осужденных», - рассказал начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталий Тимошенко.

Облгосадминистрация не стоит в стороне от решения проблем, возникающих в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Сумской области. Так, при содействии облгосадминистрации в 2018 году из местных бюджетов, в рамках предусмотренных программ, было выделено 2,17 млн гривен. Эти средства были использованы на проведение работ по модернизации инженерно-технических средств охраны и улучшения условий содержания осужденных, государственным учреждениям Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в Государственном учреждении «Сумской следственной изолятор», ГУ «Сумская исправительная колония № 116» , ГУ «Роменская исправительная колония № 56», ГУ «Конотопский исправительный центр № 130», пишет сайт ОГА.