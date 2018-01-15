В Верхней Сыроватке собираются построить малый групповой дом для детей-сирот Верхнесыроватской объединенной территориальной громадой Сумского района уже выделен земельный участок для строительства малого группового дома для детей-сирот и подготовлена проектно-техническая документация на строительство.

По словам начальника службы по делам детей Сумской облгосадминистрации Юрия Калиновского, за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа, в этом году планируется построить один малый групповой дом в с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

Чиновник отметил, что приобретенное в области жилье является коммунальной собственностью органа местного самоуправления. Государственные меры охраны детства в сочетании с местным финансовым ресурсом позволят решить сложный вопрос в сфере защиты прав и интересов детей - обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

Сейчас в Сумской области сформирован реестр жилья и имущества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на первичном учете служб по делам детей, который постоянно обновляется. Согласно реестру, 1220 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеют жилье. Из них на праве собственности - 225, на праве пользования – 995, пишет сайт ОГА.