Стратегические хроники: СумГУ передал исполкому новые документы Исполнительному комитету Сумского городского совета переданы для ознакомления новые выводы по профилю громады, SWOT-анализа, сценарный анализ и анализ конкурентных преимуществ города Сумы.

Об этом сообщается на сайте УНИ ФЭМ им. О.Балацкого СумГУ.

«В соответствии с заключенным 22.12.2017 года Меморандума между СумГУ и Сумским городским советом по разработке и внедрению в городе Сумы концепции «Smart City Сумы» до 2027 года, предусмотрено регулярный и всесторонний обмен опытом, знаниями, накопленными сторонами по вопросам предмета сотрудничества, взаимодействие на основе открытости.

СумГУ со своей стороны, учитывая актуальность и социальную значимость разработки Стратегии развития города Сумы, будет прилагать максимум усилий для соблюдения всестороннего подхода к сотрудничеству по очерченным Меморандумом направлениям. На момент сдачи в конце октября 2018 года отчета по договору № 254 / 34-18 от 14.05.2018 г. «Стратегия развития города Сумы до 2027 года. Аналитическая часть» еще продолжались секторальные стратегические сессии (широкий круг активных жителей города, представителей бизнеса и общественных организаций, экспертов обсуждали основные тренды развития соответствующей сферы развития города, нарабатывали перечень наиболее актуальных проблем, ранжировали их по приоритетности решения) и два социологических опроса (обобщили общественное мнение о качестве предоставления услуг для населения, выявили основные проблемы в городе и степень удовлетворенности граждан по их решению). Все они закончились в конце ноября. Их результаты добавили существенно более глубокое понимание специфики местной типологии, позволили скорректировать акценты по определению возможностей, угроз и конкурентных преимуществ в развитии нашего города. Исходя из этого, в течение декабря 2018 - февраля 2019 года ученые СумГУ по собственной инициативе (без заключения нового договора) подготовили новый документ, содержащий уточненные и дополненные профиль громады, SWOT-анализ, сценарный анализ и анализ конкурентных преимуществ города Сумы. Этот документ передан Исполнительному комитету Сумского городского совета для рассмотрения и анализа целесообразности его использования в дальнейшем сотрудничестве по разработке Стратегии развития г. Сумы. СумГУ и коллектив ученых открыт для обсуждения, в т.ч. в формате совместных мероприятий и информирования Координационного совета по вопросам разработки Стратегии развития города Сумы», - говорится в сообщении.

Напомним: о стратегии развития города начали говорить еще в 2014 году, несколько раз мэр Сум обещал, что вот-вот она будет готова, однако только в 2017 году начались хоть какие-то подвижки, которые вылились в упомянутый в сообщении СумГУ документ, который на деле оказался компиляцией разных чуть ли не курсовых работ и рефератов, часто не имеющий отношения к Сумам.

Кстати, в СумГу, похоже, до сих пор не определились с название города, в котором он находится, то ли город Сумы, то ли город Сум.