Сумские копы остановили фантомный автомобиль

Патрулируя улицу 8 Марта, за нарушение ПДД, экипаж инспекторов отдела безопасности дорожного движения (БДД) остановил транспортное средство Audi A6.
Проверяя документы на автомобиль, патрульные заметили, что они имеют признаки подделки. Во время проверки свидетельства о регистрации по имеющимся базам полиции стражи порядка выяснили, что номерные знаки, которые были на легковушке, значатся, как потерянные, а сам автомобиль снят с учета в связи с выбраковкой. К тому же, на транспортном средстве не было дублирующих табличек с VIN-кодом, предусмотренных заводом изготовителем.
Полицейские вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Проводится проверка.
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