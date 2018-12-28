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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03359

Сумские копы остановили фантомный автомобиль

Работники отдела БДД патрульной полиции остановили водителя, который предоставил для проверки документы с признаками подделки.

Патрулируя улицу 8 Марта, за нарушение ПДД, экипаж инспекторов отдела безопасности дорожного движения (БДД) остановил транспортное средство Audi A6.

Проверяя документы на автомобиль, патрульные заметили, что они имеют признаки подделки. Во время проверки свидетельства о регистрации по имеющимся базам полиции стражи порядка выяснили, что номерные знаки, которые были на легковушке, значатся, как потерянные, а сам автомобиль снят с учета в связи с выбраковкой. К тому же, на транспортном средстве не было дублирующих табличек с VIN-кодом, предусмотренных заводом изготовителем.

Полицейские вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Проводится проверка.

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