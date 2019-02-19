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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17106

В Ромнах жертвой вора стала продавщица супермаркета

Пока женщина обслуживала посетителей, злоумышленник украл ее кошелек.

С сообщением о краже в Роменский отдел полиции обратилась сотрудница одного из местных магазинов. В ходе опроса свидетелей происшествия и просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейские оперативно, в течение нескольких часов установили личность преступника. Им оказался 29-летний житель города, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Установлено, что злоумышленник, придя в магазин, заметил кошелек, оставленный на прилавке. Правонарушитель, не теряя времени, да еще и хозяйка кошелька - продавец магазина была занята, прихватил его и вышел из магазина. После чего, выбросил кошелек, забрав из него все денежные средства.

Правонарушитель полностью признался правоохранителям в содеянном и показал место, где выбросил кошелек, который и был изъят следователями.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Наказание за совершение уголовного преступления предусматривает наказание от минимального - в виде штрафа до максимального - лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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