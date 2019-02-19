На Сумщине ссора двух соседей закончилась поджогом дома (фото)

Прибыв на место, правоохранители увидели обгоревшую раму окна и почерневшую от дыма и огня стену дома. Сам 23-летний заявитель рассказал, что подозревает в поджоге своего соседа, с которым у него складывается длительный конфликт, и который при каждой ссоре угрожал сжечь дом.
Работники полиции опросили и соседа заявителя. Тот подтвердил наличие длительного конфликта, объяснив, что ссорятся с соседом из-за личных неприязненных отношений. Правоохранители установили: 18-летний юноша, чтобы отомстить заявителю за оскорбительные слова, решил выполнить свою угрозу. Для чего дома приготовил бутылку с бензином и закрыл ее тканевым кляпом. Дождавшись темноты, подошел к соседскому дому, поджег ткань и бросил бутылку в окно. Сам же после совершенного «мести» пошел домой. Ему даже в голову не пришло, что в результате таких действий сосед мог погибнуть. К счастью, огонь увидели соседи, разбудили молодого человека и успели с ним потушить пламя. Однако сам поджигатель о своем поступке совсем не жалеет, искренне считая, что сосед получил по заслугам.
Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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