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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55144

Сумских пенсионеров продолжают обманывать аферисты

На доверии сумских пенсионеров мошенники обогатились на 31 500 гривен.

Об очередном случае мошенничества работникам Сумского отдела полиции рассказала 83-летняя сумчанка. Она рассказала, что ей позвонил внук, который просил о помощи. По его словам, он стал виновником ДТП, в котором пострадали люди. И ему срочно нужны деньги на лечение пострадавших. С бабушкой они договорились о визите к ней домой незнакомого мужчины, которому она передала 10000 грн своих сбережений.

Еще одно сообщение о мошенничестве в полицию поступило и от 65-летней жительницы Белополья. Ей также позвонил незнакомец, назвавшийся работником компании мобильной связи и под предлогом оказания дополнительных услуг, узнал ее смс-код, который поступил на мобильный, и мошенническим путем с ее банковских карточек завладел деньгами в сумме 21500 гривен.

Работники полиции по этим фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и обращаются ко всем гражданам с просьбой, не впускать незнакомцев в свои дома, не общаться с малознакомыми людьми, не отдавать им своих сбережений и ограничить с ними общение по телефону. Всегда проверяйте полученную информацию, особенно о родственниках или близких, попавших в ДТП и никому не называйте секретных данных, паролей от своих финансовых документов, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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