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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32184

На Сумщине СБУ поймала антиукраинского агитатора из России

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. Выполняя задания «кураторов», мужчина за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения «листовок».

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Антиукраинская пропаганда Лебедин СБУ

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