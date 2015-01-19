Сумских активистов зовут в общественный совет при ОГА Активную общественность Сумщины приглашают в новый состав Общественного совета при облгосадминистрации.

Продолжается работа по формированию нового состава общественного совета при облгосадминистрации. Документы от представителей институтов гражданского общества принимаются до 12 марта 2019 года, пишет сайт ОГА.

В состав общественного совета могут быть избраны главы общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации (институты гражданского общества), которые зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории Украины.

Институт гражданского общества независимо от своей организационной структуры и наличия местных ячеек (обособленных подразделений, филиалов, представительств, местных организаций и т.п.) для участия в учредительном собрании делегирует одного представителя, который одновременно является кандидатом на избрание в состав общественного совета.

Количественный состав общественного совета определяется учредительным собранием и не может составлять более 35 человек.

Основными задачами общественного совета являются: содействие реализации гражданами конституционного права на участие в управлении государственными делами; осуществление общественного контроля за деятельностью органа; содействие учету органом общественного мнения при формировании и реализации государственной политики.

Документы принимаются по адресу: г. Сумы, пл. Независимости, 2, к. 90 (6-й этаж Сумской областной государственной администрации) до 17.00 12 марта 2019 года.

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