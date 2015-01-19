Сумских активистов зовут в общественный совет при ОГА

Продолжается работа по формированию нового состава общественного совета при облгосадминистрации. Документы от представителей институтов гражданского общества принимаются до 12 марта 2019 года, пишет сайт ОГА.
В состав общественного совета могут быть избраны главы общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации (институты гражданского общества), которые зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность на территории Украины.
Институт гражданского общества независимо от своей организационной структуры и наличия местных ячеек (обособленных подразделений, филиалов, представительств, местных организаций и т.п.) для участия в учредительном собрании делегирует одного представителя, который одновременно является кандидатом на избрание в состав общественного совета.
Количественный состав общественного совета определяется учредительным собранием и не может составлять более 35 человек.
Основными задачами общественного совета являются: содействие реализации гражданами конституционного права на участие в управлении государственными делами; осуществление общественного контроля за деятельностью органа; содействие учету органом общественного мнения при формировании и реализации государственной политики.
Документы принимаются по адресу: г. Сумы, пл. Независимости, 2, к. 90 (6-й этаж Сумской областной государственной администрации) до 17.00 12 марта 2019 года.
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