В Сумской мэрии не считают своих чиновников виновными в смерти ребенка в лифте

Комиссия по проведению служебного расследования относительно возможного ненадлежащего исполнения должностными лицами департамента инфраструктуры города своих полномочий завершила работу.
По результатам проведения служебного расследования комиссия рекомендовала мэру:
- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части некачественной организации работы департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, закрепленных нормами положения и должностной инструкцией, недостаточный контроль за работой подчиненных; неудовлетворительную организацию работы по рассмотрению обращений граждан, применить к директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко дисциплинарное взыскание в виде выговора;
- за допущение недостатков в работе в части некачественной организации работы управления развития жилищно-коммунального хозяйства, закрепленных нормами положения о департаменте инфраструктуры города совета, положение об управлении и должностными инструкциями, а именно: формальное распределение функций среди работников; недостаточный контроль за работой подчиненных, в том числе по рассмотрению обращений граждан, принять меры по применению дисциплинарного взыскания в виде выговора к начальнику управления развития жилищно-коммунального хозяйства Виктора Богданова;
- во время проведения ежегодной оценки выполнения начальником отдела развития жилищного фонда управления развития жилищно-коммунального хозяйства и главным специалистом отдела развития жилищного фонда управления развития жилищно-коммунального хозяйства возложенных на них обязанностей и задач учесть формальное отношение указанных должностных лиц к распределению и выполнения функций и должностных обязанностей;
- обратить внимание заммэра Александра Журбы на усиление контроля за состоянием исполнительской дисциплины в департаменте инфраструктуры города.
Вместе с тем комиссия пришла к выводу, что выявленные в работе должностных лиц департамента инфраструктуры города недостатки, которые носят системный характер: ненадлежащий уровень рассмотрения обращений граждан; низкий уровень исполнительской дисциплины, не находятся в причинной связи с трагическим исходом, и не установила причастность должностных лиц департамента к факту гибели ребенка, который произошел 2 января 2019 года в доме по ул. Супруна.
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