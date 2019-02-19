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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25234

В Сумской мэрии не считают своих чиновников виновными в смерти ребенка в лифте

Служебное расследование в отношении сотрудников департамента инфраструктуры завершено.

Комиссия по проведению служебного расследования относительно возможного ненадлежащего исполнения должностными лицами департамента инфраструктуры города своих полномочий завершила работу.

По результатам проведения служебного расследования комиссия рекомендовала мэру:

- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части некачественной организации работы департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, закрепленных нормами положения и должностной инструкцией, недостаточный контроль за работой подчиненных; неудовлетворительную организацию работы по рассмотрению обращений граждан, применить к директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко дисциплинарное взыскание в виде выговора;

- за допущение недостатков в работе в части некачественной организации работы управления развития жилищно-коммунального хозяйства, закрепленных нормами положения о департаменте инфраструктуры города совета, положение об управлении и должностными инструкциями, а именно: формальное распределение функций среди работников; недостаточный контроль за работой подчиненных, в том числе по рассмотрению обращений граждан, принять меры по применению дисциплинарного взыскания в виде выговора к начальнику управления развития жилищно-коммунального хозяйства Виктора Богданова;

- во время проведения ежегодной оценки выполнения начальником отдела развития жилищного фонда управления развития жилищно-коммунального хозяйства и главным специалистом отдела развития жилищного фонда управления развития жилищно-коммунального хозяйства возложенных на них обязанностей и задач учесть формальное отношение указанных должностных лиц к распределению и выполнения функций и должностных обязанностей;

- обратить внимание заммэра Александра Журбы на усиление контроля за состоянием исполнительской дисциплины в департаменте инфраструктуры города.

Вместе с тем комиссия пришла к выводу, что выявленные в работе должностных лиц департамента инфраструктуры города недостатки, которые носят системный характер: ненадлежащий уровень рассмотрения обращений граждан; низкий уровень исполнительской дисциплины, не находятся в причинной связи с трагическим исходом, и не установила причастность должностных лиц департамента к факту гибели ребенка, который произошел 2 января 2019 года в доме по ул. Супруна.

Распоряжение городского головы 4 марта Григорий Яременко уволен с должности по собственному заявлению (п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины), пишет сайт мэрии.

Право Виктор Богданов Выговор Григорий Яременко Департамент инфраструктуры Смерть в лифте

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