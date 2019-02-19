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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52189

На Сумщине на суд о жестоком убийстве не явился эксперт

Из-за неявки эксперта на 10:00 20 марта отложено судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении гражданина М., обвиняемого по части первой статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Председательствующий судья - Замченко А.А., судьи - Терещенко А.И. и Свиргуненко Ю.М.

Поиск процессуальных решений по данному делу можно осуществить в Едином государственном реестре судебных решений по №573 / 140/19.

Для информации: 30 ноября 2018 между обвиняемым М. и его сожительницей Г. на почве ревности возникла семейная ссора, в ходе которой М. нанес течение некоторого времени, но не менее одного часа, множественные удары кулаками и ногами по лицу и телу женщины. Согласно заключению СМЭ потерпевшей Г. было нанесено 184 удара по различным частям тела (по голове и лицу - 30 ударов, в шею - 3 удара, в грудную клетку - 30 ударов, в живот – 28, в участки таза - 13 ударов, в участки позвоночника - 8 ударов, в поясницу - 2 удара, в верхние конечности - 60, в нижние - 10 ударов). После нанесенных ударов потерпевшая не могла передвигаться, звать на помощь, кричать, совершать сопротивление. От полученных телесных повреждений Г. умерла 1 декабря 2018 года.

Санкция части первой статьи 115 УК Украины, по которой обвиняется М., предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Белопольский райсуд.

Право Белопольский район Убийство

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