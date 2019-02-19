На Сумщине на суд о жестоком убийстве не явился эксперт Из-за неявки эксперта на 10:00 20 марта отложено судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении гражданина М., обвиняемого по части первой статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Председательствующий судья - Замченко А.А., судьи - Терещенко А.И. и Свиргуненко Ю.М.

Поиск процессуальных решений по данному делу можно осуществить в Едином государственном реестре судебных решений по №573 / 140/19.

Для информации: 30 ноября 2018 между обвиняемым М. и его сожительницей Г. на почве ревности возникла семейная ссора, в ходе которой М. нанес течение некоторого времени, но не менее одного часа, множественные удары кулаками и ногами по лицу и телу женщины. Согласно заключению СМЭ потерпевшей Г. было нанесено 184 удара по различным частям тела (по голове и лицу - 30 ударов, в шею - 3 удара, в грудную клетку - 30 ударов, в живот – 28, в участки таза - 13 ударов, в участки позвоночника - 8 ударов, в поясницу - 2 удара, в верхние конечности - 60, в нижние - 10 ударов). После нанесенных ударов потерпевшая не могла передвигаться, звать на помощь, кричать, совершать сопротивление. От полученных телесных повреждений Г. умерла 1 декабря 2018 года.

Санкция части первой статьи 115 УК Украины, по которой обвиняется М., предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Белопольский райсуд.