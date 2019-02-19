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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59148

Смерть в лифте: заммэра Сум снова не пришел в суд из-за больничного

Сегодня, 6 марта, в Заречном райсуде состоялось заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде личного обязательства заместителю мэра Сум Александру Журбе.

Его подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Защита подозреваемого ходатайствовал отложить судебное разбирательство в связи с пребыванием подозреваемого на больничном. Ориентировочно Александр Журба будет лечиться до 14 марта, поэтому следующее судебное заседание назначено на 13 часов 15 марта, пишет sumy.today.

Дело связано с гибелью 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте на ул. Супруна, 32/1.

Право Александр Журба Смерть в лифте

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