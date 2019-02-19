На Сумщині за три найближчі роки планують втілити в життя майже 700 інфраструктурних проектів. Громадськість запрошують до обговорення Голова облдержадміністрації Микола Клочко і перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Акпєров під час прес-конференції презентували проект плану перспективного розвитку Сумщини на 2019-2021 роки. До обговорення проекту запросили всіх жителів області

Голова облдержадміністрації нагадав журналістам, що під час засідання Ради регіонального розвитку листопаді він доручив Вадиму Акпєрову очолити організацію підготовки та формування плану перспективного розвитку області на 2019-2021 роки. І наразі обласна влада презентує напрацювання.

За словами Вадима Акпєрова, до переліку перспективних об’єктів області, реалізація яких запланована протягом 2019-2021 років, подано 691 соціально важливий об’єкт. Усі проекти нанесені на карту-схему, більше про них можна прочитати у спеціально розробленому буклеті з фотоілюстраціями. Планується, що буклет та карту будуть розповсюджувати волонтери та громадські організації, яких також запросили до співпраці.

Свої пропозиції щодо плану перспективного розвитку області жителі Сумщини можуть надати до Секретаріату Ради регіонального розвитку при голові облдержадміністрації на е-пошту secretar-rrr@sm.gov.ua або за телефонами гарячої лінії: 0800-301-501, (0542) 66-33-77.

«Запрошуємо всіх долучитися до обговорення проекту, – звернувся голова облдержадміністрації. – Наша мета − щоб жителі Сумщини, які брали участь у розробці цих планів, побачили, що їх пропозиції враховані, що є зворотній зв’язок. А ті, хто не встиг, внести свої пропозиції, хто з тих чи інших причин не взяв участь у плануванні майбутнього свого села, міста, області, ще мають змогу долучитися до такої важливої спільної справи».

Після громадського обговорення та корегування план затвердять на засідання Раді регіонального розвитку області в березні. Але навіть і після цього внесення змін за пропозицією громадськості буде можливим.

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