На Сумщине пожарные спасли пожилую женщину

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым из окна дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в доме горят вещи домашнего обихода и электроплитка, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из комнат пожарные обнаружили пожилую женщину 1931 года рождения, которую немедленно вывели на свежий воздух и передали медработникам.
В 19:11 возгорание локализовали, а в 19:12 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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