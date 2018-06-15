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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21619

В Сумах на фасаде бывшей церковной школы продолжает висеть икона царя Николая II

Свято-Николаевскую школу закрыли в Сумах еще в 2017 году, но ее атрибуты до сих пор украшают фасад ее бывшего здания.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Оксана Мартимьянова.

«Сумы, 2019. Школы в помещении детсада ужe нeт. Комнаты раздали в арeнду. Но царь-батюшка с нами», - прокомментировала она.

Право Икона Николай II Свято-Николаевская школа

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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