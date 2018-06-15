В Сумах на фасаде бывшей церковной школы продолжает висеть икона царя Николая II Свято-Николаевскую школу закрыли в Сумах еще в 2017 году, но ее атрибуты до сих пор украшают фасад ее бывшего здания.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Оксана Мартимьянова. «Сумы, 2019. Школы в помещении детсада ужe нeт. Комнаты раздали в арeнду. Но царь-батюшка с нами», - прокомментировала она.