В Сумах на фасаде бывшей церковной школы продолжает висеть икона царя Николая II

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Оксана Мартимьянова.
«Сумы, 2019. Школы в помещении детсада ужe нeт. Комнаты раздали в арeнду. Но царь-батюшка с нами», - прокомментировала она.
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