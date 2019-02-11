Сумской перевозчик просит мэра уменьшить ему число маршруток ЧП Олийнык просит мэра Сум уменьшить на маршруте № 9 (Добровольная - Прокофьева) количество автобусов с 12 до 5.

Фото письма выложил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

В письме перевозчик пишет о проблеме с оттоком кадров, а также о том, что коммунальный автобус № 64 (Добровольная - Добровольная) отбирает у него пассажиров. Если ему не позволят официально уменьшить число маршруток (неофициально оно и так уменьшено в два раза), он собирается разрывать договор.

Сам же депутат уже неоднократно писал и жаловался в транспортный отдел на то, что частных маршруток нет после 19.00. Об этом перевозчик ничего не пишет.