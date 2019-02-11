Сумской перевозчик просит мэра уменьшить ему число маршруток

Фото письма выложил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
В письме перевозчик пишет о проблеме с оттоком кадров, а также о том, что коммунальный автобус № 64 (Добровольная - Добровольная) отбирает у него пассажиров. Если ему не позволят официально уменьшить число маршруток (неофициально оно и так уменьшено в два раза), он собирается разрывать договор.
Сам же депутат уже неоднократно писал и жаловался в транспортный отдел на то, что частных маршруток нет после 19.00. Об этом перевозчик ничего не пишет.
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