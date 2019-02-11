Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04684

Сумской перевозчик просит мэра уменьшить ему число маршруток

ЧП Олийнык просит мэра Сум уменьшить на маршруте № 9 (Добровольная - Прокофьева) количество автобусов с 12 до 5.

Фото письма выложил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

В письме перевозчик пишет о проблеме с оттоком кадров, а также о том, что коммунальный автобус № 64 (Добровольная - Добровольная) отбирает у него пассажиров. Если ему не позволят официально уменьшить число маршруток (неофициально оно и так уменьшено в два раза), он собирается разрывать договор.

Сам же депутат уже неоднократно писал и жаловался в транспортный отдел на то, что частных маршруток нет после 19.00. Об этом перевозчик ничего не пишет.

Фото
Общество Дмитрий Наталуха Маршрутки ЧП Олийнык

По тематике

В Сумах депутат пожаловался на маршрутчика
21.02.2019 15:14

В Сумах депутат пожаловался на маршрутчика

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха написал жалобу из-за отсутствия на маршруте сразу 10 маршруток....

Сумской депутат послал чиновников
19.02.2019 14:32

Сумской депутат послал чиновников

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха в очередной раз убедился в бюрократизме сумских чиновников....

Водитель сумской маршрутки, у которой отпало колесо, заплатит штраф за повреждение асфальта
19.02.2019 14:17

Водитель сумской маршрутки, у которой отпало колесо, заплатит штраф за повреждение асфальта

Сегодня, 19 февраля, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели админпротокол в отношении водителя маршрутки, которая повредила асфальт....

13.02.2019 14:09

В Ромнах детей из многодетной семьи выгнали из маршрутки

12 февраля в Ромнах произошел вопиющий случай с участием малолетних детей....

У сумской маршрутки снова отпало колесо
11.02.2019 08:52

У сумской маршрутки снова отпало колесо

Сегодня, 11 февраля, в Сумах на проспекте Шевченко у маршрутки № 61 отпало колесо....

Новости

В Сумах остановились троллейбусы
Сегодня 16:43
В Сумах наркодилеру дали 4 года за решеткой
Сегодня 16:29
В Сумах начали городить заборчик возле «Лавины»
Сегодня 16:15
Сумской биатлонист лучший среди украинцев на юниорском чемпионате Европы
Сегодня 15:37
Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове
Сегодня 15:23
Сумской перевозчик просит мэра уменьшить ему число маршруток
Сегодня 15:04
На Сумщине за день полиция раскрыла 8 наркопреступлений
Сегодня 14:35
В Сумах на фасаде бывшей церковной школы продолжает висеть икона царя Николая II
Сегодня 14:21
На Сумщине пожарные спасли пожилую женщину
Сегодня 14:07
На Сумщині за три найближчі роки планують втілити в життя майже 700 інфраструктурних проектів. Громадськість запрошують до обговорення
Сегодня 14:04
Смерть в лифте: заммэра Сум снова не пришел в суд из-за больничного
Сегодня 13:59
Сумских пенсионеров продолжают обманывать аферисты
Сегодня 13:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
«Секс мода диско» Джеймс Крамп (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:45
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:40—55 грн.
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
«Идеальная западня» Джордж Рэтлифф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 14:10 20:20
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
«Мадонна: Рождение легенды» Гай Гуидо (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
ШОК Shorts
ШОК Shorts
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
«Нежная рука закона» Пьер Сальвадори (Франция, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.