Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове

«ХНУ» — «СумДУ» — 4:3

«ХНУ»: Панишев (Козлов) — Михеев, Панасенко, Васильев, Терентьев, Куделя, Проскун, Корсунов, Масленников

«СумДУ»: Петухов — Грибачёв, Нагернюк, Литний, Таранченко, Катеринин, Сорока, Игумнов, Прощенко

Голы: Масленников, 1, 20, Терентьев, 22, Васильев, 40 — Катеринин, 12, 34, 38

Предупреждения: Прощенко, 32, Игумнов, 32

Удаление: Прощенко, 38 (вторая жёлтая)

Псоле пяти туров у ХНУ 13 очков, у СумДУ - 8, у СДПУ - 7...

В последнем туре сумчане встретятся в очном поединке, чтобы опередлить, кто выйдет в плей-офф.