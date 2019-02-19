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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23235

Сумские футзалисты на последних секундах упустили ничью в Харькове

В матче пятого тура чемпионата Украины среди студентов сумчане в один мяч уступили действующему победителю турнира.

«ХНУ» — «СумДУ» — 4:3

«ХНУ»: Панишев (Козлов) — Михеев, Панасенко, Васильев, Терентьев, Куделя, Проскун, Корсунов, Масленников

«СумДУ»: Петухов — Грибачёв, Нагернюк, Литний, Таранченко, Катеринин, Сорока, Игумнов, Прощенко

Голы: Масленников, 1, 20, Терентьев, 22, Васильев, 40 — Катеринин, 12, 34, 38

Предупреждения: Прощенко, 32, Игумнов, 32

Удаление: Прощенко, 38 (вторая жёлтая)

Псоле пяти туров у ХНУ 13 очков, у СумДУ - 8, у СДПУ - 7...

В последнем туре сумчане встретятся в очном поединке, чтобы опередлить, кто выйдет в плей-офф.

Спорт МФК СумДУ Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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