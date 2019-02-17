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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37162

Сумской биатлонист лучший среди украинцев на юниорском чемпионате Европы

В норвежском Шушене стартовал юниорский чемпионат Европы по биатлону.

Первый комплект наград был разыгран в индивидуальной гонке юниоров, которая прошла при значительном превосходстве сборной хозяев. Биатлонисты Норвегии массово присутствовали в лидирующей части протокола, на финише показали три из пяти лучших результатов, но в итоге… отдали два из трех мест на пьедестале почета, пишет biathlon.com.ua.

Чемпионом Европы стал немец Тим Гротиан, который, в отличие от основных конкурентов, не отвлекался на взрослые старты, а спокойно готовился к чемпионату Европы через соревнования юниоров. Высокий уровень готовности Гротиан показал еще на минувших выходных, когда выиграл один из спринтов проводившегося в Шушене третьего этапа Кубка IBU. А сегодня в индивидуальной гонке подтвердил свой класс золотом чемпионата Европы, став одним из всего лишь двух участников гонки, кто закрыл все мишени на огневых рубежах.

Вторым стопроцентным снайпером оказался словенец Алекс Чисар, который на чемпионате мира выступал в юношеской категории. В Шушене соревнования юношей не предусмотрены, и словенцу пришлось бороться с соперниками на 2-3 года старше себя. Получилось более чем успешно – бронза! И лишь вторая ступень подиума оказалась за норвежцами. Вебйорн Соэрум – двукратный чемпион мира среди юниоров этого года, к победам в спринте и преследовании в Брезно-Осрбли месяц назад, теперь добавил и серебро в индивидуальной гонке домашнего чемпионата Европы. Добиться большего ему помешал промах на втором огневом рубеже.

В украинской сборной парней, справившихся с огневыми рубежами, сегодня не нашлось. Лучший результат в команде показал сумчанин Богдан Цымбал, но при четырех минутах штрафа не сумел попасть даже в двадцатку сильнейших – 23-й.

Те же четыре промаха и 30-й результат на финише у Руслана Бригадира. А лучшим снайпером в команде с тремя минутами штрафа стал Юрий Сытник, но скорость харьковчанина позволила ему финишировать лишь на 39-м месте, и во второй раз в сезоне попасть в зачетную зону Юниорского Кубка IBU.

Сергей Телень очень оптимистично начал гонку, после первого рубежа входил в число лидеров. Но во второй половине гонки не сумел справиться со стрельбой, не закрыв половину мишеней на третьем и четвертом рубежах. В итоге с шестью минутами штрафа Сергей финишировал 73-м. Чуть выше, но тоже без кубковых очков, оказались Роман Боровик (48-й) и Владислав Кошовец (61-й).

Индивидуальная гонка. Юниоры

1.  Тим Гротиан (0+0+0+0) 40:33,4

2.  Вебйорн Соэрум (0+1+0+0) +23,4

3.  Алекс Чисар (0+0+0+0) +54,2

...

23.  Богдан Цымбал (1+1+0+2) +4:25,7

30.  Руслан Бригадир (0+1+2+1) +4:56,4

39.  Юрий Сытник (0+1+0+2) +5:41,5

48.  Роман Боровик (2+1+1+0) +6:25,7

61.  Владислав Кошовец (1+0+3+1) +7:19,2

73.  Сергей Телень (0+1+3+2) +8:08,2

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