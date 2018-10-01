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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15348

В Сумах начали городить заборчик возле «Лавины»

Сегодня, 6 марта, на бывшей остановке возле ТРЦ «Лавина» рабочие начали ставить заборчик.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Алексей Клочков.

«Хрен Вам, а не остановка "Лавина". Заборчики!?» - прокомментировал сумчанин.

Напомним: остановку возле «Лавины» упразднили несколько лет назад, как в одном направлении, так и в обратном. Тем не менее возле ТРЦ маршрутки продолжают останавливаться. Месяц назад замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко сообщал, что напротив «Лавины» установят 45-метровое ограждение за 90 тыс. грн. Теперь же заборчик городят на другой стороне.

Напомним: до февраля 2016 года, когда там произошла трагедия, в которой 16-летняя девушка попала под колеса троллейбуса (суд еще продолжается), напротив «Лавины» была остановка общественного транспорта. После этого, она почему-то там оказалась не нужна. Даже, несмотря на строительство микрорайона «Эспланада», который так лоббируют городские власти. Тем более, что между существующими остановками (проспект Михаила Лушпы и Детская поликлиника) расстояние около 500 м, хотя от следующей (9-й микрорайон) по пр. Лушпы всего 250 м. И дальше они расположены примерно с такой же периодичностью.

Если же ехать со стороны Харьковской, то между остановкой «пр. Михаила Лушпы» возле бывшей Заречной райадминистрации и «Детской поликлиникой» (которую пока только замостили и повесили знак) расстояние более 500 м, до «Лавины» - почти 250 м.

Общество Заборчик Лавина

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