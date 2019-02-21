В Сумах наркодилеру дали 4 года за решеткой За незаконный оборот наркотических средств к 4 годам лишения свободы приговорен сумчанин.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении неоднократно судимого жителя г. Сумы, который обвинялся в незаконном обороте наркотических средств.

«Обвиняемый был задержан сотрудниками Сумской исправительной колонии после того, как в лесопосадке изготовил «опий ацетилированный» и планировал передать его осужденным. Кроме того, на поле, неподалеку с. Кондратовка Сумского района, мужчина посеял коноплю, за которой в дальнейшем тщательно ухаживал, уничтожая сорняки и привозя с собой воду для полива. Собрать «урожай» обвиняемый так и не смог, поскольку его противоправные действия были задокументированы правоохранителями, а растения уничтожены», - рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли) и приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.