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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29172

В Сумах наркодилеру дали 4 года за решеткой

За незаконный оборот наркотических средств к 4 годам лишения свободы приговорен сумчанин.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении неоднократно судимого жителя г. Сумы, который обвинялся в незаконном обороте наркотических средств.

«Обвиняемый был задержан сотрудниками Сумской исправительной колонии после того, как в лесопосадке изготовил «опий ацетилированный» и планировал передать его осужденным. Кроме того, на поле, неподалеку с. Кондратовка Сумского района, мужчина посеял коноплю, за которой в дальнейшем тщательно ухаживал, уничтожая сорняки и привозя с собой воду для полива. Собрать «урожай» обвиняемый так и не смог, поскольку его противоправные действия были задокументированы правоохранителями, а растения уничтожены», - рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконный посев и выращивание конопли) и приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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