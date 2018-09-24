В Сумах остановились троллейбусы

В результате обрыва троллеи, поворот на пр. Лушпы для троллейбусов в настоящее время невозможен.
По состоянию на 16:30 прекратили движение 8 троллейбусов, курсирующих в данном направлении. После восстановления линии, троллейбусы будут курсировать с отклонениями от графиков. На месте уже работает ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» и делает все возможное, чтобы восстановить движение быстрее, сообщает пресс-служба предприятия.
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