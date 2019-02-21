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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00268

Конотопские власти отказалась помогать семье мужчины, которого убила ледяная глыба

Конотопский городской совет не собирается помогать семье 28-летнего Александра Пискарева, на которого 3 февраля упала 30-килограммовая ледяная глыба. За четыре дня мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Александр Пискарев с женой Юлией

Александр вместе с гражданской женой Юлией Бачурской проходили мимо магазина, когда на них с крыши дома упала лед. Мужчина получил тяжелое повреждение черепа, а женщина - травму шейных и грудных позвонков. После этого руководство Конотопа обещало полностью оплатить похороны, пишет Газета по-украински.

"По квитанциям у меня собралось 20 200 гривен. Это похороны и поминки. Когда позвонила в Конотоп, в горсовете сказали, что хватит с нас и того, что помогли с перевозкой. Предложили написать заявление в прокуратуру. Если найдут виновного, то он эту сумму будет платить. На мастера ЖЭКа хотят повесить", - рассказала сестра погибшего Светлана Шляхто-Пискарева

Александр Пискарев с женой Юлией и сыном 10-летним Артемом

Александр Пискарев с женой Юлией и сыном 10-летним Артемом

Александр и Юлия переехали в Конотоп из Мариуполя в 2014 году с началом войны в Донбассе. Вместе с ними жил 10-летний Артем, сын Юлии от первого брака.

Пискарева похоронили в Мариуполе, где живут его сестра и отец.

"Не вижу смысла дальше разбираться. Ну напишу я это заявление, но это ездить нужно, а это расходы. На работе нужно отгулы брать за свой счет. А Сашу этим не вернуть. Буду сама как-то отдавать долги", - добавила Светлана.

Юлию Бачурскую выписали из больницы. Сейчас проходит реабилитацию дома под присмотром матери. Два месяца женщина работать не сможет.

"Я сделала депутатский запрос, чтобы 20 000 гривен возместить сестре погибшего. Также на восстановление Юлии - 40 тысяч. Поддержали 10 депутатов. Двух голосов не хватило, - говорит депутат Конотопского горсовета Инна Пащенко.

- Вину хотят переложить на мастера ЖЭКа Кукушкину. Хотя все понимают, что эта женщина не виновата. Уговаривают ее согласиться. Рассказывают басни, что дадут условно, а работой затем обеспечат. Это было с подачи исполнителя обязанностей городского головы Татьяны Сизон. Дала указание своей команде не помогать пострадавшей семье. Хотя это капля для городского бюджета. На материальную помощь депутатам выделяется по 100 тысяч и ничего. Обрадовались, что это переселенцы, то можно и не помогать. "Пусть едут, откуда приехали" - такая позиция. 

Александр вместе с гражданской женой Юлией Бачурской проходили мимо магазина, когда на них с крыши дома упала лед

Александр вместе с гражданской женой Юлией Бачурской проходили мимо магазина, когда на них с крыши дома упала лед

Что касается самой трагедии, то предвестники были. В то время на многих зданиях висели сосульки. Некоторые повредили имущество под домами. Управление ЖКХ вообще не работает. Дороги в феврале не посыпались даже в центре. Аварийные ситуации возникали. В нескольких школах провалились крыши от снега".

Всего на перевозку Александра Пискарева в Мариуполь выделили 8 тыс. грн. Теперь Юлия Бачурская будет писать заявление на оказание материальной помощи.

 
 
Право Конотоп Ледопад

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