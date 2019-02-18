Глуховская биатлонистка в ТОП-5 на юниорском чемпионате Европы Первый соревновательный день юниорского чемпионата Европы в Шушене (Норвегия) завершился без медалей для украинской сборной.

Хотя глхуовчанка Анна Кривонос остановилась всего лишь в одном точном выстреле от пьедестала почета, пишет biathlon.com.ua.

Роковым для Ани стал второй огневой рубеж, на котором она допустила две ошибки, стоившие ей не просто подиума, но даже победы. Ведь, отработав чисто на всех остальных рубежах, Кривонос в итоге отстала от времени победительницы всего на 58 секунд! К сожалению, этого оказалось достаточно лишь для пятого места.

Но на вершине итогового протокола оказались девушки с абсолютной стрельбой. Француженка Камилла Бене на последний круг уходил, отставая от графика шведки Аманды Лундстрем на 9 секунд. Но, имея ориентиром время главной соперницы, сумела ускориться и вырвать золото чемпионата с пятисекундным перевесом! Третьей стала представительница Германии Франциска Пфнюр, которой до золота не хватило полминуты при одном промахе.

Кроме Анны Кривонос, кубковые очки сумели набрать еще три украинки. Валерия Дмитренко с двумя минутами штрафа финишировала 27-й, а Анна Коваленко, не закрывшая четыре мишени, заняла 33-е место. В заочном соперничестве за последнюю 40-ю позицию в зачетной зоне Екатерина Бех оказалась быстрее Любови Кипяченковой, даже несмотря на шесть минут штрафа у Кати против трех – у Любы. Отметим, что Бех, так же как и Анна Кривонос, показала результат в десятке быстрейших по чистой скорости в гонке.

Помимо Кипяченковой, вне зачетной зоны оказались также Кристина Дмитренко и Анастасия Рассказова, финишировавшие рядом на 54-й и 55-й позициях соответственно.

Завтра в Шушене программа юниорского чемпионата Европы продолжится одиночным микстом и смешанной эстафетой.

Индивидуальная гонка. Юниорки

1. Камилла Бене (0+0+0+0) 40:09,2

2. Аманда Лундстрем (0+0+0+0) +5,5

3. Франциска Пфнюр (0+0+1+0) +29,7

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5. Анна Кривонос (0+2+0+0) +58,3

27. Валерия Дмитренко (2+0+0+0) +4:12,8

33. Анна Коваленко (0+2+0+2) +4:48,6

40. Екатерина Бех (2+1+2+1) +5:13,3

41. Любовь Кипяченкова (0+0+1+2) +5:30,2

54. Кристина Дмитренко (0+2+1+1) +6:52,2

55. Анастасия Рассказова (0+1+0+4) +7:01,1