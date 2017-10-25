Судья с Сумщины попал в Антикоррупционный суд Судья Тростянецкого райсуда Виктор Маслов стал одним из 39 победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Сегодня высшая калифкомисия судей огласила список победителей конкурса, в который попали 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученые. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, пишет sumy.today.

Среди победителей всего один представитель Сумщины Маслов Виктор Васильевич, которого общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонда DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина отнесли к сомнительным кандидатам.