Судья с Сумщины попал в Антикоррупционный суд

Сегодня высшая калифкомисия судей огласила список победителей конкурса, в который попали 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученые. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, пишет sumy.today.
Среди победителей всего один представитель Сумщины Маслов Виктор Васильевич, которого общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонда DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина отнесли к сомнительным кандидатам.
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